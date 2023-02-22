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Polisiye olaylar

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Polisiye olaylar
Girne’de Karakum bölgesinde dün Fahrettin Uruş (E-39) yönetimindeki ekskavatör araç ile çalışma yaptığı esnada, dikkatsizliği sonucu aracın kontrolünü kaybederek yaklaşık 25 metre derinliğindeki dere yatağına düştü.
Olay sonucu yaralanan Fahrettin Uruş, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek acil serviste müşahede altına alındı.
Yakıt sızıntısı nedeniyle ekskavatör araçta meydana gelen yangın sonucu araç tamamen yandı.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.
-Altıok'un ölüm nedeni kalp
Lefkoşa’da 18 Şubat tarihinde evinde rahatsızlanarak yaşamını kaybeden 78 yaşındaki Halil Altıok’a yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.
-Girne ve Lefkoşa’da hırsızlık

Girne’de 1 Ocak-20 Şubat tarihleri arasında bir inşaat şirketinde çalışan S.H.’nin (E-39) şirkete ait bir evin kira bedeli ve havuz bakım ücreti olarak aldığı 740 ABD doları ile 400 TL nakit parayı, şirkete teslim etmeyip zimmetine geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.
S.H.’nin Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde tutuklu olduğu bildirildi.
Öte yandan 2022 yılında Lefkoşa’da bir iş yerinde çalışan B.T.’nin (K-36) gerçekte olmayan toplam 10 şirketten sipariş varmış gibi gösterdikten sonra, şirkete ait ürünleri meçhul şahıs/lara satarak tahsil ettiği 358 bin 6 TL'yi iş yerine teslim etmeyip zimmetine geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

B.T. tutuklandı.
-Lefkoşa’da 12 yaşındaki çocuk kayıp
Polise dün verilen bilgide, Lefkoşa’da sakin 12 yaşındaki Eda Sivri’nin (K-12) Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında evinden ayrılarak geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığının bildirildiği, Eda Sivri’nin arandığı kaydedildi.
 
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