Polisiye haberler

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU
01.12.2023 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı
Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından İ.A.A. (E-31)’nın kullanımındaki aracında ve üzerinde
yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu
olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış
olup, soruşturma devam etmektedir.
HIRSIZLIK VE MÜLKE TECAVÜZ
13-15 Ekim 2023 tarihleri arasında, Kalkanlı’da bulunan bir şahsa ait arazi içerisine
izinsiz olarak girilip mülke tecavüz edildikten sonra, arazi içerisinde muhafaza edilmekte olan
toplam 19 adet, çeşitli meyve ağacı fidanlarının çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri
soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Z.Y.(E-21) tutuklanmıştır. Soruşturma devam
etmektedir.
KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK
01.12.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve
kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak
ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
TRAFİK KAZASI
02.12.2023 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Ercan-İskele Anayolu’nun 6-7 kilometreleri
arasında Sınırüstü virajlarında, Gülay AKALIN (K-37) 233 miligram alkollü içki tesiri altında,
yönetimindeki MD 554 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği
sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafında bulunan çelik bariyerlere
çapmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Gülay AKALIN tutuklanmış olup,
soruşturma devam etmektedir.
TRAFİK DENETİMLERİ
01.12.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri
sonucu; toplam 2.254 araç sürücüsü kontrol edildi ve 252’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç
kullanmak, 25’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak, 2’si
sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 44’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet
kemeri takmadan araç kullanmak, 19’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 85’i diğer trafik
suçlarından olmak üzere, toplam 451 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek
aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 araç sürücüsü tutuklanmış ve 48 araç ise trafikten men
edilmiştir.