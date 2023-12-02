Polisiye haberler

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

01.12.2023 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı

Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından İ.A.A. (E-31)’nın kullanımındaki aracında ve üzerinde

yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu

olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış

olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK VE MÜLKE TECAVÜZ

13-15 Ekim 2023 tarihleri arasında, Kalkanlı’da bulunan bir şahsa ait arazi içerisine

izinsiz olarak girilip mülke tecavüz edildikten sonra, arazi içerisinde muhafaza edilmekte olan

toplam 19 adet, çeşitli meyve ağacı fidanlarının çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri

soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Z.Y.(E-21) tutuklanmıştır. Soruşturma devam

etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

01.12.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve

kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak

ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

02.12.2023 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Ercan-İskele Anayolu’nun 6-7 kilometreleri

arasında Sınırüstü virajlarında, Gülay AKALIN (K-37) 233 miligram alkollü içki tesiri altında,

yönetimindeki MD 554 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği

sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafında bulunan çelik bariyerlere

çapmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Gülay AKALIN tutuklanmış olup,

soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK DENETİMLERİ

01.12.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri

sonucu; toplam 2.254 araç sürücüsü kontrol edildi ve 252’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç

kullanmak, 25’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak, 2’si

sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 44’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet

kemeri takmadan araç kullanmak, 19’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 85’i diğer trafik

suçlarından olmak üzere, toplam 451 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek

aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 araç sürücüsü tutuklanmış ve 48 araç ise trafikten men

edilmiştir.