Polisiye haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

29.11.2023 tarihinde, Girne’de Açık Pazar alanı içerisinde, satış yapmak amacıyla tezgah

kurduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Lefke’de sakin Türkay KIZILGÖK

(E-63)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum

yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

30.11.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve

kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak

ikamet ettiği tespit edilen toplam 8 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.





TRAFİK KAZASI

01.12.2023 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu’nun 25-

26’ıncı kilometreleri arasında, Hasan Tayıb SEMİR (E-24) yönetimindeki ER 751 plakalı salon

araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksyon hakimiyetini

kaybederek yol solundan çıkmış ve yol kenarında bulunan toprak sete çarptıktan sonra savrulup,

elektrik direğine de çarpıp durmuştur.

Çarpmanın etkisiyle kırılan elektrik direği üzerindeki trafonun bahse konu aracın üzerine

düşmesi sonucu, araçta yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından

söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu bahse konu araç, elektrik direği ile trafosu tamamen

yanmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Hasan Tayıb SEMİR, kaldırıldığı Lefkoşa Dr.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, Acil Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma

devam etmektedir.

01.12.2023 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Gönyeli’de Atatürk caddesi üzerinde, Ratip

Roşhan AKARGÖL (E-37) 287 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LY 886

plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, geri dönmek için doğru U dönüşü

yaptığı sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyeti kaybederek yolun solundan çıkmış ve

kaldırım üzerine çıkıp akasya ağacına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. LY 886 plakalı

araç sürücüsü Ratip Roşhan AKARGÖL tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.