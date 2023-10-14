Polisiye haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

1. 13.10.2023 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Gönyeli’de sakin Ramadan ÖZAYDINLI (E-101) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 13.10.2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Dipkarpaz’da sakin Andreas Baniku MİKELLİ (E-52) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yirtirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

1. 13.10.2023 tarihinde, Lefkoşa’da H.K.(E-31)’nin kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü, yaklaşık 8 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 2 gram ağırlığında tütün ile karışık uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet ucu yanık sarma sigara ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 8000 TL nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 13.10.2023 tarihinde, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, A.E.O.(E-35)’nun üzerine yapılan aramada, yaklaşık 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

13.10.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK DENETİMLERİ

13.10.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1779 araç sürücüsü kontrol edildi ve 128’i yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 26’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 72’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 30’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 342 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklandı ve 46 araç ise trafikten men edildi.

TRAFİK KAZASI

13.10.2023 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, Can SANIL (E-38) yönetimindeki MT 821 plakalı salon araç ile dikkatsizce kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Maça kızı önlerine geldiğinde, o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Monzır Faroug hassan ARMAN (E-21)’a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Monzır Faroug hassan ARMAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

1. 13.10.2023 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Tatlısu köyünün doğusunda bulunan bir arazide meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 15 dönümlük alan içerisindeki kuru ot ve şinyalar ile 4 adet çam ağacı yanarak zarar görmüştür. Yangın Polis İtfaiye Ekipleri, Orman Dairesi Ekipleri ve Tatlısu Belediyesi Ekiplerinin müdahalesi ile söndürülmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

2. 14.10.2023 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde bulunan Gönyeli Çemberindeki kaçış yolunda, Burak TORUN kullanımındaki GK 264 plakalı salon araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen oluşan yakıt kacağının makine bölömündeki sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu bahse konu araçta yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın motor kısmı, kaputu ile sağ ve sol çamurlukları yanarak zarar görürken, ön camı ise oluşan ısıdan dolayı çatlamıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE

Karpaz-İskele Anayolu’nun, Çayırova birinci yol kavşağı (Senmar Çemberi) ile Çayırova ikinci yol kavşağı arasında kalan kısmında asfaltlama çalışmaları yapılacağından, bahse konu yol güzergahı bugün araç trafiğine kapatılmıştır. Karpaz’dan İskele istikametine gidecek olan sürücüler için ulaşım, Senmar Çemberinden itibaren Çayırova köy içi yolundan sağlanmaktadır. Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.