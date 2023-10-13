Polisiye haberler

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (EROİN) TASARRUFU

12.10.2023 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında H.E.(E-63)’nin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KUMARHANEDE BULUNMAK VE BULUNMASINA MÜSAADE ETMEK

12.10.2023 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir kumarhanede polis tarafından yapılan denetimde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam beş kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

12.10.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 8 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 12.10.2023 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Osman M. Benli Sokak üzerinde, Münür AKGÖR (E-41) 138 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KJ 735 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Dima Market önüne geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağa dönmek için yavaşlayan Serkan PELER (E-49) yönetimindeki UD 826 plakalı salon araca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan UD 826 plakalı araç sürücüsü Serkan PELER, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

2. 13.09.2023 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Girne’de Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde, Tatiana FİLİİPOVA (K-30) 209 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PE 223 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan VG 569 plakalı salon araca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. PE 223 plakalı araç sürücüsü Tatiana FİLİİPOVA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK DENETİMLERİ

13.10.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1575 araç sürücüsü kontrol edildi ve 140’ı yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 35’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 28’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 362 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklandı ve 17 araç ise trafikten men edildi.