Polisiye haberler

Girne’de aniden rahatsızlanan şahıs yaşamını yitirdi

Girne’de sakin Gillian Mary Collier (K-63) dün saat 13.00’te evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.



Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.



-Metehan’da uyuşturucu…



Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısında, dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, GKRY bölgesinden KKTC’ye geçiş yapan M.D’nin (E-42) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 22 gr. kokain bulundu.



Polis açıklamasına göre, konuyla bağlantılı B.H’nin (K-38) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada ise, yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain bulundu.



Bahse konu şahıslar tutuklandı.



-Alayköy’deki hırsızlık olayında gelişme…



Alayköy’de 1-3 Ekim tarihleri arasında Sanayi Bölgesinde meydana gelen hırsızlıkla ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında iki kişinin tutuklandığı bildirildi.



Polis açıklamasında, tutuklu bulunan zanlı E.K (E-28) ve A.I’nın (E-25), Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin avlusuna izinsiz olarak girip, iş yerine ait soğuk hava deposunda monteli soğuk hava kompresörünü yerinden sökerek çaldıklarının tespit edildiği belirtildi.



-Gümrüksüz mal satışı... 2 tutuklu



Dörtyol’da faaliyet gösteren ve işletmeciliğini İ.A'nın (E-35) yaptığı markette dün saat 11.00 sıralarında polis tarafından yapılan kontrolde, 194 adet enerji içeceğinin gümrüksüz olarak tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edildi.



Konuyla bağlantılı M.A.A’nın (E-44) Tuzla’daki evinde yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 840 adet enerji içeceği, 40 bin 878 sigara ve tütün ürünü, 284 diş fırçası, 204 prezervatif ve 400 sigara sarma kağıdının bulunarak emare alındığı kaydedildi.



Bahse konu şahıslar tutuklandı.

