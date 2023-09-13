Polisiye haberler

SAHTE RESMİ EVRAK DÜZENLEME, TEDAVÜLE SÜRME VE SAHTE DAVRANIŞLA PARA TEMİNİ

Ağustos 2023 ayı içerisinde, Lefkoşa’da, T.G.(E-42)’nin, Pakistan’da bulunan üç şahsın KKTC’ye giriş yapabilmeleri için önceden sahte olarak düzenlediği ön izin belgesini, cep telefonunun whatsapp uygulaması üzerinden bir şahsa göndermek suretiyle tedavüle sürüp, yaptığı işlem karşılığında sahtekarlıkla 1000 Euro nakit parayı temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK, ÇEK SAHTELEME VE TEDAVÜLE SÜRME

Ağustos 2023 ayı içerisinde, Geçitklale’de, M.K.(E-32)’nin, bularak çalmış olduğu başka bir şahsa ait boş çek yaprağı üzerine, yetkisi olmadığı halde 35,000TL meblağı yazıp imzalayarak sahteledikten sonra, Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren bir işyerine borcuna karşılık vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

12.09.2023 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Girne’de meydana trafik kazası ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, kazaya methaldar olan M.B.V.M.D.B.(E-27)’nin kullanımındaki ve D.C.K.B.(E-25)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Akabinde mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen B.J.U.(E-29) ve S.C.A.(E-26)’nın Girne’de kalmakta oldukları ikmetgahta yapılan aramada ise, içerisinde yaklaşık 100 miligram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan metal öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KUMARHANEDE BULUNMAK VE BULUNMASINA MÜSAADE ETMEK

12.09.2023 tarihinde, Gazimağusa bölgesinde faaliyet gösteren kumarhanelerde polis tarafından yapılan denetimler sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 14 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

12.09.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 12.09.2023 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Girne’de Şht. Mehmet Mustafa Sokak üzerinde bulunan Hapçı Market ait garaj park alanı içerisinde, Cemil DİKER (E-28) yönetimindeki MZ 858 plakalı kamyon araç ile anayola giriş yapmak için geri geri kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyretmesi sonucu, o esnada gerisinde kaldırım üzerinde yürümekte olan yaya Süheyla HAPCI (K-83)’ya çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan Süheyla HAPCI, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, kalça kırığı teşhisi nedeniyle cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 12.09.2023 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Bostancı’da İzzet Kombos Bulvarı üzerinde, Murat BOZLAR (E-34) yönetimineki LL 993 plakalı kamyonet araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Cihangir TİP (E-51)’e çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan Cihangir TİP, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Murat BOZLAR tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 13.09.2023 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Dörtyol-Geçitkale Anayolu üzerinde, Turgut ELMAZ (E-49) 98 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki DC 913 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Geçitkale Havalimanı yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek Geçitkale Havalimanı’nın giriş kapısına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanma olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

4. 13.09.2023 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 7-8’inci kilometreleri arasında, Vıctor POGODICHEV (E-47) 213 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MAY 814 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Avni GÜVEN (K-25) yönetimindeki JL 945 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. MAY 814 plakalı araç sürücüsü Vıctor POGODICHEV tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.