Polisiye haberler

Galerinin kurşunlanması olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Gazimağusa’daki oto galeriyi kurşunlama olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.





Polis Basın Bülteni’ne göre, 26-27 Mayıs tarihleri ve 18.00-08.00 saatleri arasında, Gazimağusa’da Büyük Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Mustafa Zorer Motors oto galeriye, ateş açılması olayı ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.C. (E-28) ve A.E.(E-19) tutuklandı.



-Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu





Çatalköy’de dün E.B.’nin (E-87) kaldığı ikametgahta, polis tarafından yapılan aramada; bir adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve toplam 17 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.







Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.



-İkamet izinsiz 4 kişi tutuklandı





Güzelyurt bölgesinde dün Çalışma Dairesi personeli ve polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 4 kişinin ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edildi.



Tespit edilen şahıslar tutuklandı

