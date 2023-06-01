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Polisiye haberler

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Galerinin kurşunlanması olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

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Polisiye haberler
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Gazimağusa’daki oto galeriyi kurşunlama olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.
 
 
Polis Basın Bülteni’ne göre,  26-27 Mayıs tarihleri ve 18.00-08.00 saatleri arasında, Gazimağusa’da Büyük Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Mustafa Zorer Motors oto galeriye,  ateş açılması olayı ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.C. (E-28) ve A.E.(E-19) tutuklandı.
 
 -Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu

 
 Çatalköy’de dün E.B.’nin (E-87) kaldığı ikametgahta, polis tarafından yapılan aramada; bir adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve toplam 17 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.

  

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
 
 -İkamet izinsiz 4 kişi tutuklandı

 
Güzelyurt bölgesinde dün Çalışma Dairesi personeli ve polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 4 kişinin ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edildi.
 
  Tespit edilen şahıslar tutuklandı
 
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