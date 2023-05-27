Polisiye haberler

Gazimağusa’da Büyük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren “Mustafa Zorer Motors” isimli iş yerine, meçhul şahıslar tarafından ilk tespitlere göre açılan iki el atış sonucu iş yerinin vitrin camı hasar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 18.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında olan olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı.

-Hırsızlık

Lefke’de dün Eski Karadağ Bölgesinde bulunan Özlem Köse’nin kalmakta olduğu ikametgahın penceresi açılarak içeriye girildi ve içerisinden; bir adet cep telefonu ve para cüzdanı ile içerisinde muhafaza edilen 600 TL nakit para çalındı. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.Y.(E-38) tutuklandı.

Bu arada, Perşembe günü 05.30 sıralarında, Lefkoşa’da, M.K.V.(E-22) ve A.N.Ş.(E-19)’nin bir iş yeri içerisinde bulunan araçtan bir adet güneş gözlüğünü çaldıkları tespit edildi. Bu şahıslar tutuklandı.

-Kasti hasar

Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede, dün 00.30 sıralarında kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak olmasına rağmen kumarhanede müşteri olarak bulunan E.Y.(E-28), 260 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, oyunda para kaybettiği gerekçesiyle yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptı ve slot makinesi ekranına yumruk vurmak suretiyle makineyi hasara uğrattı. E.Y. tutuklandı.

-Yangın

Girne'de faaliyet gösteren Palmi Börek Salonu’nun mutfak kısmında, dün 21.00 sıralarında, fritöz içerisindeki yağın ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu, fritöz tamamen yandı. Çıkan dumandan dolayı ise iş yerinin duvarları islendi.

