Polisiye haberler

Gazimağusa’da 83 yaşındaki Tahir Eray, 29 Mart Çarşamba günü evinde aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor..

-Lefkoşa ve Girne’de üç kişi uyuşturucudan tutuklandı

Lefkoşa’da dün A.G.A.M.B.’nin (E-19) şüpheli hareketleri sonucu yanına yaklaşan polisleri fark etmesi üzerine yere attığı tasarrufundaki pakette yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

A.G.A.M.B tutuklandı.

Öte yandan Girne’de, C.O.(K-22) ve P.A.U.’nin (K-20) dün evlerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Lefkoşa’da bir evden para ve çek yaprağı çalındı

Lefkoşa’da 27-28 Mart tarihleri arasında, Tanzimat Sokak üzerinde bulunan bir şahsa ait evin kapısı açılarak evden 9 bin TL nakit para ve 5 çek yaprağı çalındı.

Olay, polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.Y.(E-33) tespit edilerek, tutuklandı.

-İthali yasak nargile tespit edildi

Lefkoşa’da dün 10 elektronik nargileyi gümrüksüz tasarruf ettiği tespit edilirken, A.E.D. (E-28) hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Park halindeki araç yandı



Lefkoşa’da dün Ali Ruhi Sokak üzerinde park halinde bulunan GY 873 plakalı çift kabin van araçta, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın bölge sakinleri tarafından söndürülürken, aracın iç kısmı ve elektrik aksamları tamamen yanarak zarar gördü, ısıdan dolayı tüm camları kırıldı.





Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.

