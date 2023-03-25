Polisiye haberler

Gönyeli’de bir ikametgahta kalmakta olan H.D.(E-31), F.A. (K-42), N.K. (K-30), Ş.A. (E-20) ve M.D.A.’nın (E-19), kanunsuz olarak tasarruflarında bulundurdukları patlayıcı madde sınıfına giren henüz miktarı tespit edilemeyen havai fişekleri, ikametgahlarının arka bahçesinde patlatmak suretiyle kullandıkları tespit edildi.

Olayla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, adı edilenlerin kalmakta olduğu ikametgahta mahkeme emri ile yapılan arama sonucunda, 95 adet havai fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 10 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu

Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, O.D.’nin (E-31) kullanımındaki ve R.K.’nin (E-39) yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 140 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-İskele’de resmi belge sahteleme

İskele’de, E.O.’nun (K-39) 4 Mart tarihinde işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı, polis tarafından rapor edilerek adına düzenlenen trafik sabit ceza ihbarnamesi üzerinde iki yerde yazılı olan rapor tarihini, cezanın ikiye katlanmasını önlemek maksadıyla değiştirip resmi belgeyi sahteledikten sonra, ödemek amacıyla 22 Mart tarihinde görevli polise ibraz etmek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi. Bahse konu şahıs tututklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da bina açma

Lefkoşa’da S.K.’nin (E-20), bir iş yerinin mutfak penceresini, cürüm işlemek maksadıyla açıp bina içerisine girdikten sonra, söz konusu binadaki görevli bekçi tarafından fark edilmesi üzerine herhangi bir şey çalmadan binadan çıkış yaptığı sırada bekçi tarafından alıkonularak polise teslim edildi ve polis tarafından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gönyeli’de çocuk apartmandan düştü

Gönyeli’de bulunan bir apartman dairesinde sakin Ahmet Efe Kuzucu (Ç-2), kalmakta olduğu dairenin sürme cam penceresini açarak, pencereden aşağıya uzandığı sırada dengesini kaybedip, yaklaşık 6,40 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından çocuk servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

