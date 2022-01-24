Polisiye Haberler

LAPTA’DA ANİ ÖLÜM…

Lapta’da, 70 yaşındaki Terence John Thackrah (E) dün sabah evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Ölüm sebebinin belirlenmesi için Terence John Thackrah’a otopsi yapılacak.

Lefkoşa’da, 20 Ocak’ta evinde ölü bulunan 29 yaşındaki Wisdom Onyekachukwu Nwakwanogo’ya (E) otopsi yapıldı; ölüm sebebinin, kan ve doku örneği tetkikleriyle tespit edileceği belirtildi.



HASPOLAT’TA HIRSIZLIK… 2 TUTUKLU VAR

Haspolat Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren oto yedek parça satışı yapan iş yerinden muhtelif parçalar çalındı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye, 19 Ocak’ta saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, söz konusu iş yerinin avlusunda muhafaza edilen 15 motor üst kapağı, 5 şanzıman, 10 araç radyatörü, 6 alüminyum jant, 1 hurda motor, yaklaşık 1 ton bakır kablo, 3 alüminyum pencere, 1 alüminyum kapı, 3 duş kabini ve 25 buzdolabı motoru çalındı. Meselede zanlı olarak görülen İ.K.(E-31) dün tutuklandı.

İleri soruşturmada F.Ş.’nin (E-42) çalıntı olduğunu bildiği halde muhtelif araç, alüminyum kapı ve pencere parçalarıyla buzdolabı motorlarını başkasına sattığı tespit edildi. F.Ş. de tutuklandı.



DİPKARPAZ’DA YANGIN

Dipkarpaz’da, Süleymen Sünmez’e ait evin terasının yakınına dökülen sönmemiş közler, rüzgarın etkisiyle alevlendi, terasın altındaki halıya sıçradı. Dün saat 10.30 sıralarında meydana gelen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın maddi zarara neden oldu.



17-23 OCAK TARİHLERİ ARASINDA 12 ADET YANGIN; 143 BİN 500 TL TUTARINDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

KKTC’de 17-23 Ocak tarihleri arasında 12 yangın ve yangınların sonucunda 143 bin 500 TL tutarında hasar meydana geldi.



Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, itfaiye belirtilen süre içerisinde 18 adet hususi olaya müdahale etti.

Yangınların muhtemel sebeplerinin; faal durumdaki odun sobasından çıkan kıvılcımların halıyı tutuşturması, yanıcı maddeler üzerine söndürülmeden dökülen soba kömürleri ve atılan sigara izmaritleri ile araçlarda, binalarda, konutlarda ve trafo merkezlerinde oluşan kısa devreler olduğu kaydedildi.

Açıklamada, hususi olayları ise şu şekilde sıralandı:

“Kuyuya düşen kuzunun kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, ağaçlarda ve yüksek binalarda mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yüksekten düşüp yaralanan şahısların ambulans ile hastaneye sevkinin sağlanması, evinde mahsur kalan şahsın kurtarılması, trafik kazası sonucu yol içerisine dökülen yağların temizlenmesi, yola devrilen ağaçların kesilerek kaldırılıp yol ve trafik güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı Devlet Hastanesi morguna sevkinin sağlanması”

Yangınların 4’ü Lefkoşa, 3’ü Gazimağus, 2’si Girne, 1’i Güzelyurt ve 2’si İskele’de meydana geldi.