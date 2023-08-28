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Polisin büyük başarısı

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Polisin büyük başarısı
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Gazimağusa bölgesinde bir baron bugün sabah saatlerinde soyulması sonrasında polisin yürüttüğü titiz soruştırma sonucunda horsozlığı yapan kişi ve paralar ele geçirildi.
Polisten verilen bilgiye göre, saat 04:15 sıralarında, Gazimağusa'da Glapsides Plajında faaliyet gösteren Loof Beach isimli iş yerinin kapısı açılarak içeriye girilmiş ve iş yeri içerisinde çekmecede muhafaza edilen toplam 76,000 TL nakit para çalındı. 
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen B.A.(E-34) tespit edilerek tutuklandı. Zanlının ikametgahında yapılan aramada ise söz konusu iş yerinden çalınan paraların bir kısmı (59,990 TL) tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam etmekte.
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