banner913
banner932
Kupayı Şampiyon Melekler anısına kaldırdılar
Kupayı Şampiyon Melekler anısına kaldırdılar
14 0
Cumhurbaşkanı Tatar yarın New York’a gidiyor
Cumhurbaşkanı Tatar yarın New York’a gidiyor
22 0
 
Hükümetten özel sektöre prim desteği
Hükümetten özel sektöre prim desteği
24 0
GKK'dan duyuru: Asteğmen ve çavuş aday adayları için son yoklama tarihi 26 Eylül...
GKK'dan duyuru: Asteğmen ve çavuş aday adayları için son yoklama tarihi 26 Eylül...
18 0
Eczanelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi
Eczanelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi
50 0
KKTC Bayrağı, TDT’de dalgalandı
KKTC Bayrağı, TDT’de dalgalandı
38 0
“Ciddi bir ihtiyacımızı işbirliğiyle gideriyoruz”
“Ciddi bir ihtiyacımızı işbirliğiyle gideriyoruz”
33 1
banner964

Polis trafik denetimlerinde göz açtırmıyor

banner476

Trafik denetimleri...1 araç sürücüsü tutuklandı, 373'ü hakkında yasal işlem başlatıldı, 59 araç trafikten men edildi

banner974
Polis trafik denetimlerinde göz açtırmıyor
banner971
Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucunda 1 araç sürücüsü tutuklandı, 373 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı,  59 araç ise trafikten men edildi.
Polis açıklamasında göre, dün yapılan denetimler kapsamında 1823 araç sürücüsü kontrol edildi.
Rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılan 373 araç sürücüsünün 153’ü yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 47’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak suçlarından rapor edildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.