“Polis sizi ararsa muayene oldum deyin”

Lefke’de boş bir binada ele geçirilen 26 çöp torbası ilaçla ilgili tutuklanan Gemikonağı sakini Eczacı İlksen Takak’ın, tutuklamaların başladığı ilk günlerde müşterilerini telefon ile arayıp “polis sizi ararsa ben doktora muayene oldum” dediği tespit edildi. Polis, 26 torbadaki 2 bin 973 adet ilacın piyasa değerinin 269 bin TL olduğunu belirtti

“Sahte reçete soruşturması” kapsamında Lefke’de boş bir binada ele geçirilen 26 çöp torbası ilaçla ilgili tutuklanan Gemikonağı sakini Eczacı İlksen Takak dün yeniden Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı, hakkında soruşturma amaçlı 7 gün daha ek tutukluluk emri verildi.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran Polis, yapılan soruşturmada olayın gündeme gelmesinin ardından ilaçların Takak’ın yönlendirmesi boş binaya bırakıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlı Takak’ın iş yerinde arama yapıldığını, lavaboda yakılarak, yok edilmeye çalışılan bazı belgeler ele geçirdiklerini söyledi.

Polis, ayrıca İlksen Eczanesinde küpürü kesilmiş ilaç, imha edilmeye çalışılan barkodlar, boş ancak küpürleri kesilmiş ilaç kutuları ele geçirildiğini söyledi.

Polis, boş binada bulunan 26 torba ilacın sayıldığını; 2 bin 973 adet ve piyasa değerinin 269 bin TL olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis Çavuşu, Sosyal Sigortalar Dairesine ne kadar küpür gönderildiğine ve ne kadar para alındığına dair araştırma yapacaklarını dile getirdi.

Polis zanlının sosyal sigortalara 1712 reçete gönderdiğini bu reçetelerin henüz 8 tanesinin araştırıldığını ve 8’inin de sahte olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis ayrıca 1712 reçetenin şuanda tutuklu bulunan Doktor Niyazi Perk tarafından yazıldığını söyledi.

Polis, tutuklamaların başladığı ilk günlerde eczacı İlksen Takak’ın müşterilerini telefon ile arayıp “polis sizi ararsa ben doktora muayene oldum” diyerek müşterileri uyardığının tespit edildiğini aktardı, bunun delilleri karartma suçu olduğunu ifade etti

Polis, soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini belirterek, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Eczacı İlksen Takak, Lefke’de boş bir binada 26 çöp torbası içerisinde kupürleri kesilmiş 2 bin 973 ilacın bulunması sonrası tutuklanmıştı.

