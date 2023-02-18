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Polis haberleri….

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Polis haberleri….
Güzelyurt’ta polisin yaptığı asayiş ve trafik denetimleri sırasında bir kişinin üzerinde ve evinde yeşil reçeteye tabi 79 hap bulundu.


Polis basın bültenine göre, bugün 00.15’te 28 yaşındaki erkek K.S.K.O.’nun üzerinde ve evinde yapılan aramada, muhtelif markalarda yeşil reçeteye tabi 79 hap bulunarak emare alındı.
Zanlı tutuklandı.



-Gönyeli’de Katırcıoğlu evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti


Gönyeli’de Salih Katırcıoğlu (E-72), dün öğleden sonra evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Polis, Katırcıoğlu’nun ani ve gayri tabii ölümüyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.


-Küçükerenköy’de uyuşturucu, bir kişi tutuklandı


Küçükerenköy’de dün saat 16.00 sıralarında Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından A.P.A.’nın (E-42) sorumluluğundaki  evde yapılan aramada yaklaşık 100 gram ağırlığında Hint keneviri (kubar esrar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 5 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare alındı.
A.P.A. tutuklandı.
 
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