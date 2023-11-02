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Polis Başmüfettişi Ali Savaş Altan, Merkezi Cezaevi’ne gönderildi

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Polis Başmüfettişi Ali Savaş Altan, Merkezi Cezaevi’ne gönderildi
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2016-2017 yılları arasında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Adli Şube Amiri olarak görev yaptığı süre içerisinde suç dosyası kapatıp karşılığında rüşvet almakla suçlanan Polis Başmüfettişi Ali Savaş Altan, tutuklu yargılanmak üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.
“Kamu görevlisi tarafından rüşvet alma”, “Resmi evrak sahteleme” ve “Sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme” suçlamaları ile aleyhinde dava açılan polis Başmüfettişi Ali Savaş Altan’ın yargılanma süreci Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.
Aleyhinde getirilen suçlamaları reddeden Altan, duruşma sürecinin başlayacak olması nedeniyle, hükümsüz tutuklu olarak yargılanma sürecini Merkezi Cezaevi’nde geçirecek.
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