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“Playstation almazsan evin tüm camlarını kırarım”

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Lefkoşa’da evinde sinir krizi geçiren Ege Topal adlı genç, evdeki eşyaları kırıp döktü, annesini “Eğer Playstation almazsan evin tüm camlarını kırarım” diye tehdit etti. Psikolojik tedavi gördüğünü, ilaçlarını almadığı için sinir krizi geçirdiğini iddia eden zanlı “Ailemin maddi durumu iyi olmasına rağmen bana hiç yardım etmiyorlar” dedi

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“Playstation almazsan evin tüm camlarını kırarım”
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Lefkoşa’da meydana gelen kasti hasar ve şiddet tehdidi suçlarından tutuklanan Ege Topal dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Hacı Durdu Özer, mahkemede olguları aktardı. 
Polis, zanlının 7 Ağustos 2023 tarihinde10.00-18.00 saatleri arasında Lefkoşa’daki ikametgahı içerisinde sinir krizi geçirerek, evdeki eşyaları kırarak kasti hasara uğrattığını söyledi. Polis, zanlının annesine “Eğer Playstation almazsan evin tüm camlarını kırarım” diyerek, tehditte bulunduğunu ifade etti. Polis, annenin şikâyeti üzerinde zanlının tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın zanlının etki edeceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, kırılan cam ve porselen tabakların ve diğer eşyaların değer tespitinin henüz yapılmadığını, bu nedenle zanlıya dava okunamadığını, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.
Polis memuru Özer, aktardığı olgular ışığında zanlının teminata bağlanmasını talep etti. 
Polisin ardından söz hakkı alan zanlı ise bir süredir psikolojik tedavi gördüğünü, ilaçlarını almadığı için sinir krizi geçirdiğini belirtti. Zanlı, “çok üzgünüm, isteyerek yapmadım ama ailemin maddi durumu iyi olmasına rağmen bana hiç yardım etmiyorlar. Uzman diyetisyenim eğer yardım etselerdi iş yeri açabilirdim” dedi.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, bir kefilin 75 bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışı çıkış yasağı ve zanlının haftada 3 gün polise ispat-ı vücutta bulunması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.
 
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