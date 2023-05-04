banner913
banner932
Kamuda yaz mesaisi 8 Mayıs’ta başlıyor
Kamuda yaz mesaisi 8 Mayıs’ta başlıyor
49 0
Mersin-Gazimağusa seferi yapacak ADA 74 feribotu, törenle KKTC’ye uğurlandı
Mersin-Gazimağusa seferi yapacak ADA 74 feribotu, törenle KKTC’ye uğurlandı
13 0
 
En iyi bilim insanları listesine YDÜ damgası
En iyi bilim insanları listesine YDÜ damgası
6 0
Bize de örnek olsun!
Bize de örnek olsun!
8 0
Sivas'ta kazanan çıkmadı
Sivas'ta kazanan çıkmadı
15 0
Girne-Değirmenlik dağ yolunda trafik kazası.. 1 kişi hayatını kaybetti
Girne-Değirmenlik dağ yolunda trafik kazası.. 1 kişi hayatını kaybetti
16 0
“KKTC’nin tüm dünya tarafından tanınacağı günleri göreceğiz”
“KKTC’nin tüm dünya tarafından tanınacağı günleri göreceğiz”
10 0
banner915

Pile'de karı-koca kavgasında, kadın dehşet saçtı

banner476

banner825
Pile'de karı-koca kavgasında, kadın dehşet saçtı
banner931
Pile’de, karı koca arasında çıkan kavga maddi hasar ve yaralanmayla sonuçlandı.
Evi ve berber salonunu ateşe veren, eşini de sırtından bıçaklayan 33 yaşındaki kadın tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 14.00 sıralarında Pile’de Y.K.(K-33) ve eşi M.K.(E-32) tartıştı.
Y.K., yatak odasındaki yastığı çakmakla tutuşturarak evi kundakladı ve eşi M.K.’yi sırtından bıçakladı. Y.K. evlerinin karşında bulunan ve eşinin işlettiği berber salonundaki eşyaları da çakmakla tutuşturdu. Sırtından yaralanan M.K. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olurken Y.K. tutuklandı, maddi hasara neden olan yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.