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“Pasaportumu alıp kaçtı”

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Lefkoşa’da Pahane Cyrılle Armeladlı kişi, Kamerun uyruklu bir kişiye Fransız pasaportunu verdiği gerekçesiyle tutuklandı. Mahkemede söz alan zanlı, “Evinde misafir olarak kalıyordum, pasaportumu alıp kaçtı. Haberim yok” dedi

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“Pasaportumu alıp kaçtı”
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Lefkoşa’da Kamerun uyruklu bir kişiye Fransız pasaportunu verip, Sahte davranışla kayıt temin edip, başkasının kimliğine bürünerek, suça teşvik suçunu işleyen zanlı PahaneCyrılleArmel mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Polis memuru İbrahim Bulak, olguları aktardı. Polis, zanlı PahaneCyrılleArmel’in 2.11.2021 tarihinde Ercan Havalimanı’nda Kamerun uyruklu bir kişiye Fransız pasaportunu verip, Sahte davranışla kayıt temin edip, başkasının kimliğine bürünerek, suça teşvik suçunu işlediğini belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Mahkemede söz alan zanlı, “Evinde misafir olarak kalıyordum, pasaportumu alıp kaçtı. Haberim yok” dedi.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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