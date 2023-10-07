Paraları çaldı, odayı dağıttı, polisi kandıramadı

Lefkoşa’da Arslan Mahmut adlı kişi, arkadaşlarına ait çantadan 200 Euro ve 25 bin TL parayı çaldı, paraları çaldığı anlaşılmasın diye odayı dağıttı, sonra da polise giderek 300 Euro parasının çalındığını anlattı



Arslan Mahmut dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede polis memuru olguları aktardı.

Polis memuru, zanlının 5 Ekim 2023 tarihinde saat 15.30 sıralarında, Lefkoşa’da birlikte kaldığı iş arkadaşlarından A.M.’nin çantasından 200 Euro, S.H.’nin valizinden ise 25 bin TL çaldığını söyledi. Polis, zanlının paraları çaldığı anlaşılmasın diye

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Lefkoşa’da 27 yaşındaki Arslan Mahmut’un, arkadaşları birlikte kaldığı evden, arkadaşlarına ait çanta ve valiz içerisinde muhafaza edilen 200 Euro ve 25 bin TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.Arslan Mahmut dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.Mahkemede polis memuru olguları aktardı.Polis memuru, zanlının 5 Ekim 2023 tarihinde saat 15.30 sıralarında, Lefkoşa’da birlikte kaldığı iş arkadaşlarından A.M.’nin çantasından 200 Euro, S.H.’nin valizinden ise 25 bin TL çaldığını söyledi. Polis, zanlının paraları çaldığı anlaşılmasın diye oda yı dağıttığını, daha sonra polise gelerek, 300 Euro parasının çalındığına dair ifade verdiğini açıkladı. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının yalan beyan verdiğinin, paraları kendisinin çaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, sorgulanan zanlının çaldığı paraları sakladığı yeri söylediğini açıkladı. Polis, çalınan paralardan 200 Euro ile 21 bin TL’nin bulunduğunu, 4 bin TL’nin ise kayıp olduğunu bildirdi.Soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.