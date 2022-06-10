Pakistanlı işçi, tecavüzden tutuklandı

Alayköy'de 30 yaşındaki Pakistanlı işçi Hassan Ali, birlikte kaldığı Hindistan uyruklu bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı





Cinsel Tecavüz ve Cinsel Saldırı suçlarından tutuklanan zanlı Hassan Ali mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Güülerler, olguları aktardı. Polis, zanlı Hassan Ali’nin Cinsel Tecavüz ve Cinsel Saldırı suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 07.06.2022 tarihinde meydana gelen Birinci Derece Askeri Yasak bölge meselesinde tutuklu bulunan Hindistan uyruklu isminin baş harfleri M.K.’nın yapmış olduğu şikâyette 04/05.06.2022 tarihinde Alayköy'de aynı yerde sakin 30 yaşındaki Pakistanlı işçi Hassan Ali ile birlikte kaldıkları ikametgahta birkaç kere kendi arzusu hilafına aykırı olarak cinsel tecavüzde bulunduğuna dair şikayette bulunduğunu anlattı.

Polis, müteakiben Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde kadın doğum uzmanı tarafından yapılan muayenesinde vajinasında yırtık olduğu ancak yırtığın eski olduğu ve herhangi bir ekimoz veya laserasyon izlenmediğinin öğrenildiğini belirtti.

Polis, söz konusu ikametgahtan bazı emarelerin alındığını anlattı. Polis, zanlının mahkeme emri gereğince tutuklanmış olup soruşturma devam ettiğini söyleyip, aleyhinde 1 gün tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



