Özkurt’a hapis şoku

BRTK Müdürü Meryem Özkurt, ‘seçim yasaklarına uymadığı’ gerekçesiyle iki ay hapis cezasına çarptırıldı. YSK, Ekim 2020 tarihinde Geçitköy’deki açılış ve Kapalı Maraş’taki yayının durdurulmasını istemiş ancak Özkurt yayını durdurmamıştı





Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt, Seçim ve Halk Oylaması’na aykırı harekette bulunduğu gerekçesiyle 2 ay hapis cezası aldı.

Yüksek Seçim Kurulu, seçim yasakları kapsamına girdikleri gerekçesiyle; Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen Geçitköy ve kapalı Maraş’taki yayınların durdurulmasını istemiş, Özkurt ise yayını durdurmayıp YSK’nın ihtarına uymamıştı.

Lefkoşa Ceza Mahkemesi’nde Yargıç Mine Ozankaya’nın huzurunda dün itham edilen Meryem Özkurt, suçlamaları kabul etti.

Yargıç Mine Ozankaya, Meryem Özkurt’un Yüksek Seçim Kurulu’nun kararlarına aykırı harekette bulunup, dava konu suçları işlediğine değindi. Ozankaya, kamu görevinde bulunan kişilerin yasalara uymalarının önemine vurgu yaptı. Ozankaya, Seçim ve Halk Oylaması’na aykırı harekette bulunmanın 2 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değindi. Ozankaya, seçimin Anayasal düzende yapılmasının önemine de vurgu yapıp, sanığa 2 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.

6 EKİM 2020 UYARISI: NUTUK VE DEMEÇ VERİLMEMELİ!

Yüksek Seçim Kurulu 6 Ekim 2020 tarihli uyarısında Geçitköy Barajı’nda yapılacak törenle ilgili Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 80’inci maddesi hatırlatmış, seçim takvimi dahilinde tören yapılması, nutuk veya demeç verilmesinin yasak olduğunun altını çizmişti.

YSK kararında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yüksek Seçim Kurulu, 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylamasının düzen içerisinde yönetimini ve dürüstlüğünü etkileyecek her türlü davranıştan sakınılmasının zorunlu olduğunu hatırlatır ve 6 Ekim 2020 tarihinde Geçitköy Barajı’nda yapılması olası tören düzenlenmesi ve burada nutuk ve demeç verilmesini de belirtilen kapsamda değerlendirdiğinden, 6 Ekim 2020 tarihinde Geçitköy Baraj bölgesinde yapılacak açılış sırasında tören düzenlenmemesi ve nutuk veya demeç verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasına oyu birliğiyle karar verir. Bu kadarda belirtilen hususlara uyulmasını sağlanması için bu kararın Polis Genel Müdürlüğü dahil tüm görevli ve yetkililere tebliğ edilmesine de ayrıca karar verilir.”



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 7 Ekim 2020’de ise, yayınladığı duyurular ve aldığı kararlar ile seçim sürecini idare ettiğini belirterek, “Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı kararlar kesindir ve bunlara uyulması zaruridir. Yüksek Seçim Kurulu’nun duyurularına veya kararlarına uyulmaması suçtur” açıklamasında bulunmuştu.

