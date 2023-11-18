Öz yeğenine cinsel istismara 5 buçuk yıl hapis

Lefkoşa’da meydana gelen olayda 11 yaşındaki öz yeğenine cinsel saldırıda bulunan 57 yaşındaki sanık Bayramdurdy Hemrayev hakkındaki dava dün karara bağlandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 5 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.
Yargıç, sanığın öz yeğeni olan 11 yaşındaki kızı iki kez istismar ettiğini belirtti. Yargıç, sanığın annesi tarafından işe gidince kendisine emanet eden küçük kızın yatağına girdiğini, uyandırıp cinsel istismarda bulunduğunu belirtti. Sanığın iki kez aynı suçu işlediğini kaydeden Yargıç, bunun pişman olmadığın gösterdiğini açıkladı. Yargıç, küçük kızın dava esnasında mahkemeye geldiğini, olayı anlatırken ağladığını, yaşadıklarından dolayı acaba hamile kalır mıyım korkusu yaşadığını anlattığını ifade etti. Bu tür suçların özellikle çocuklar üzerine asla bitmeyecek travmalara neden olduğunu kaydeden Yargıç, “Küçük çocuk hayatı boyunca dayısının kendisine yaptıklarını asla unutmayacak” dedi. Konu suçun toplumda öfke ve tedirginlik yarattığına değinen Yargıç, sanığa yasada 6 yıla kadar hapis cezası öngören bu suçtan, 5 buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.
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