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Otobüs şoföründen kız çocuğuna taciz

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Girne’de okula götürmek üzere Alsancak’tan aldığı 13 yaşındaki kız öğrenciyi okul servisinde taciz eden 60 yaşındaki servis şoförü tutuklandı

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Otobüs şoföründen kız çocuğuna taciz
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Girne’de önceki sabah saatlerinde, okula götürmek üzere Alsancak’tan aldığı ve yanındaki koltukta oturan 13 yaşındaki bir kız öğrenciyi okul servisinde taciz ederek cinsel istismar ve saldırıda bulunan 60 yaşındaki servis şoförü tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.
Meselenin tahkikat sorumlusu, zanlının, “Çocuğa Cinsel istismar ve Cinsel Saldırı” suçundan methalder olduğunu belirterek, zanlının dün sabah saatlerinde Alsancak’tan, Girne’deki bir okula götürmek üzere servise aldığı 13 yaşındaki kız öğrenciyi, cinsel bir davranışla kasten ve rızası olmadan yol boyunca bacaklarını ve otobüsten inerken göğüslerini ellemek suretiyle, cinsel istismar ve saldırıda bulunduğunu belirtti.
Olayın ardından tutuklanan zanlının alkollü olduğunun da tespit edildiğini belirten tahkikat sorumlusu, tahkikatın salimen yürütülmesi için tutukluluk talebinde bulundu.
Mahkemede, zanlı aleyhine 1 gün tutukluluk emri verildi.
 
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