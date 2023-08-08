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Orta refüje düşerek iki takla attı

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Orta refüje düşerek iki takla attı
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Lefkoşa- Mağusa anayolu üzerinde akşam saatlerinde sürcünün dikkatsizliği sonucunda meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 17:00 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Burak ALBAYRAK (E-26) yönetimindeki PT 233 plakalı van araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Borusan Ormanları önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan güvenlik adasının kenarındaki trafik levhasına çarpmış ve kontrolsüzce devam edip yolun sağına geçerek orta refüjün bordür taşlarına da çarptıktan sonra, 2 takla atıp tekerlekleri üzerinde durmuştur. 
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Burak ALBAYRAK ve araçta yolcu olarak bulunan Mustafa TÜRKKANLI (E-53) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte.
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