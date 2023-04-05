Ölümlü kazaya 6 yıl hapis

Lefkoşa-Girne ana yolunda geçtiğimiz yıl aracıyla bariyerlere çarpan ve araçta bulunan iki kişinin ölümüne sebep olan Mohamed Abdalla Mohamed Abuzıed, 6 yıl hapis cezasına çaptırıldı

Lefkoşa-Girne Anayolu’nda geçtiğimiz Haziran ayında meydana gelen trafik kazasında iki kişinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan araç sürücüsü sanık Mohamed Abdalla Mohamed Abuzıed, 6 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Kararı açıklayan Yargıç Murat Soytaç, sanığın süratli bir şekilde araç kullanarak aracının kontrolünü kaybettiğini ve kaza neticesinde de iki kişinin ölümüne sebep olduğunu belirtti. Yargıç Soytaç, heyet olarak sanığı 6 yıl hapis cezası ile cezalandırmayı uygun bulduklarını ve trafikten de men ettiklerini açıkladı.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Girne-Lefkoşa anayolunda 2 Haziran 2022 tarihinde saat 00:40 raddelerinde, KY 976 plakalı salon aracı Lefkoşa’ya doğru aşırı süratli şekilde kullanan Mohamed Abdalla Mohamed Abuzıed, kuzey çevre yolu kavşağına yaklaştığında, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan yoldan çıkıp bariyerlere çarpmış ve çarpmanın etkisi ile savrularak beton refüje çarpmıştı.

Kaza sonucu KY 976 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Sara Abdulkafır, olay yerinde, Marwan Baderelden’in ise hastanede yaşamını yitirmişti.

