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Ölümlü kazada gelişme

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Ölümlü kazada gelişme
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Bafra bölgesinde Koray Çavdar'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili yaşanan kazayla ilgili gelişme oldu.
Polisin verdiği bilgiye göre, Bafra Oteller Bölgesinde 42 yaşındaki Koray ÇAVDAR'ın ölümü ile sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada; söz konusu kazanın, saat 09:30’da değil, 27.10.2021 tarihinde, saat 02:50 sıralarında meydana geldiği tespit edilldi.
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