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Ölümle burun buruna geldiler

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Haspolat Sanayi Bölgesi’nde demir kalas yüklü kamyon sürücüsü, anayola geri geri çıktı ve yoldan geçen van araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı

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Ölümle burun buruna geldiler
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Haspolat Sanayi Bölgesinde demir kalas yüklü kamyon sürücüsünün anayola geri geri çıkması sırasında yoldan geçen van araca çarpması sonucunda yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 15.40 sıralarında, Haspolat Sanayi Bölgesinde, Dr Fazıl Küçük Caddesi üzerinde (Telka Kablo isimli iş yeri önünde) 52 yaşındaki Beyazit Kör, yönetimindeki demir kalas yüklü SZ 297 plakalı kamyon ile dikkatsizce geri geri yola çıktığı sırada meydana geldi.
Kamyon sürücüsü Kör’ün arkasında yüklü bulunan demir kalas, o esnada cadde üzerinde kuzeydoğu istikametinden, güneybatı istikametine doğru seyreden, 24 yaşındaki Selim Erkant yönetimindeki FV 640 plakalı van aracın sol yan kısmına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan FV 640 plakalı araç sürücüsü Selim Erkant ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Seyhan Karadağ ve 18 yaşındaki Kadir Karadağ yaralanmaları nedeniyle Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların tedavileri halen sürüyor.

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