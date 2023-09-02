Ölüm tehdidiyle 20 bin Dolar istediler

Lefkoşa’da finans alanında faaliyet gösteren bir işletmenin sahibine “20 bin Dolar vermediği taktirde öleceği” yönünde mesajlar atan ve iş yerine giderek maddi hasara yol açmakla suçlanan dört kişi tutuklandı



Lefkoşa’da bir iş yerine giden kimliği meçhul şahıslar önceki gün konu işletmede aradıkları sorumlunun bulunmaması ve telefonla kendisine ulaşılamaması üzerine sinirlenerek, iş yerinde çalışma masasının üzerinde bulunan bilgisayar monitörünü kırdı ve iş yeri çalışanına şiddet tehdidinde bulunarak olay yerinden ayrıldı.

Akabinde işletme sahibinin kullanımındaki telefonun WhatsApp hattına, 20 bin ABD doları para vermeleri yönünde tehdit mesajları gönderilerek öldürme tehdidinde bulunuldu.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen, dört kişi tutuklandı.

Lefkoşa Adli Şube’de görev yapan polis

Polis, 30 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.30'da Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesinde finans alanında faaliyet gösteren bir iş yerine giden kimliği meçhul üç erkek şahsın, konu işletmede eğitim müdürü olarak görev yapan çalışana, o sırada iş yerinde bulunmayan genel müdürü defalarca sorup, aranmasını istedikten sonra genel müdüre ulaşamamaları üzerine çalışanın masasının üzerinde bulunan bilgisayar monitörüne kasten ve kanunsuz bir şekilde yumruk atıp, kırdıklarını söyledi.

Polis, zanlıların çalışana, “Biz üç kişiyiz, tekrar geleceğiz” deyip, işletmeden ayrıldıklarını aktardı.

Polis, akabinde işletme sahibinin kullanımında bulunan Whatsapp hattına birçok yabancı hattan yazılı

Polis, işletme sahibinin şikayetçi olduğuna dair ifade verdiği esnada dahi zanlıların, tehditle para istediğini ve kendisinin de bu görüşmeye tanık olduğunu açıkladı.

Polis, kamera görüntülerinin incelendiğini, iş yerine giden isminin baş harfleri H.Ç, M.P, M.K ve E.B'nin tespit edilerek, 31 Ağustos 2023 tarihinde tutuklandığını belirtti.

Polis,, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ifade ederek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

Lefkoşa’da bir iş yerine giden 4 kişi şiddet tehdidinde bulunarak para talep etti.Lefkoşa’da bir iş yerine giden kimliği meçhul şahıslar önceki gün konu işletmede aradıkları sorumlunun bulunmaması ve telefonla kendisine ulaşılamaması üzerine sinirlenerek, iş yerinde çalışma masasının üzerinde bulunan bilgisayar monitörünü kırdı ve iş yeri çalışanına şiddet tehdidinde bulunarak olay yerinden ayrıldı.Akabinde işletme sahibinin kullanımındaki telefonun WhatsApp hattına, 20 bin ABD doları para vermeleri yönünde tehdit mesajları gönderilerek öldürme tehdidinde bulunuldu.Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen, dört kişi tutuklandı.Lefkoşa Adli Şube’de görev yapan polis mahkeme de olguları aktardı.Polis, 30 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.30'da Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesinde finans alanında faaliyet gösteren bir iş yerine giden kimliği meçhul üç erkek şahsın, konu işletmede eğitim müdürü olarak görev yapan çalışana, o sırada iş yerinde bulunmayan genel müdürü defalarca sorup, aranmasını istedikten sonra genel müdüre ulaşamamaları üzerine çalışanın masasının üzerinde bulunan bilgisayar monitörüne kasten ve kanunsuz bir şekilde yumruk atıp, kırdıklarını söyledi.Polis, zanlıların çalışana, “Biz üç kişiyiz, tekrar geleceğiz” deyip, işletmeden ayrıldıklarını aktardı.Polis, akabinde işletme sahibinin kullanımında bulunan Whatsapp hattına birçok yabancı hattan yazılı ölüm tehdidi mesajı geldiğini, işletme sahibinden 20 bin Amerikan Doları para istediklerini ve parayı vermediği takdirde iş yerine gönderilen kişilerin her geçen gün artacağını yönünde konuşmalar yapıldığını anlattı.Polis, işletme sahibinin şikayetçi olduğuna dair ifade verdiği esnada dahi zanlıların, tehditle para istediğini ve kendisinin de bu görüşmeye tanık olduğunu açıkladı.Polis, kamera görüntülerinin incelendiğini, iş yerine giden isminin baş harfleri H.Ç, M.P, M.K ve E.B'nin tespit edilerek, 31 Ağustos 2023 tarihinde tutuklandığını belirtti.Polis,, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ifade ederek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.