Olaysız gün geçmiyor

Gazimağusa’da, dün saat 21.30 sıralarında, Şair Nedim Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde, S.T.A.(E-33) ve H.S.’nin (E-20) teşviki ile M.T.S.(E-22), ikametgahta bulunan kıyafet ve çarşafları kasten ateşleyerek, ikametgahı kundakladı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, ikametgah içerisinde bulunan tüm beyaz eşyalar, mobilyalar ve kıyafetler tamamen yanarken, çıkan dumandan dolayı tüm duvarlar islenerek zarar gördü.

M.T.S. tutuklandı, S.T.A. ve H.S. ise aranıyor.



Lefkoşa’da elektrikli süpürge hırsızlığı…olayla ilgili 2 kişi tutuklandı



Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir emlak ve temizlik şirketinin ofisi içerisinde muhafaza edilen elektrikli süpürge çalındı.

Önceki gün meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen F.M.(E-42) tespit edilerek yapılan ileri sorgulamada, çalınan elektrikli süpürgenin Lefkoşa’da H.H.(E-46) tarafından piyasa değerinin altında satın alındığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, söz konusu elektrikli süpürge, H.H.’nin tasarrufunda tespit edilerek emare olarak alındı.



Gazimağusa’da hırsızlık…48.750 Stg parayı tasarrufuna geçiren 1 kişi tutuklandı



Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışan M.B.K.’nın (K-28), şirket adına satılan iki dükkanın, emlakçı aracılığı ile satılmadığı halde şirketten komisyon alabilmek için bir emlak şirketi tarafından satıldığını gösterip, emlak şirketi adına çıkan 48.750 Stg parayı alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

26 Ekim 2021 ve 26 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşen olayla ilgili bahse konu şahıs tutuklandı.



Gazimağusa’da temizliğe gittiği ikametgahtan hırsızlık yapan 1 kişi tutuklandı



Gazimağusa’daki bir ikametgahta temizlik yapmak için bulunan N.Y.’nin (K-44) ikametgahın yatak odasındaki dolapta muhafaza edilen 520 euro, 970 Stg, 200 ABD doları ve 7.000 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

04 ve 20 Eylül tarihlerinde gerçekleşen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yapılan soruşturma neticesinde bahse konu şahıs tutuklandı.



Esentepe’de izinsiz dedektör bulunduran iki kişi tutuklandı



Esentepe’de, şüpheli olarak görülen K.B.(E-38) ve M.D.’nin (E-24) kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan aramada, yetkili makamdan izinsiz olarak tasarruf edilen iki dedektör bulunarak emare olarak alındı.

Bugün 01.30 sıralarında meydana gelen olay sonrasında bahse konu şahıslar tutuklandı.



KKTC’de izinsiz ikamet eden 7 kişi tutuklanarak, haklarında yasal işlem başlatıldı



Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 7 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Trafik kazaları…Girne-Değirmenlik ana yolunda alkollü sürücü kazaya sebep oldu

Girne-Değirmenlik ana yolunda, 84 miligram alkollüyken araç kullanan Türkiye Büşra Aşçıoğlu (K-25) yönetimindeki PB 155 plakalı salon araçla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol kısmındaki bankete düşerek, tekrar yola girdikten sonra yolun sağ kısmında bulunan çelik bariyerlere çarptı.

Çapmanın etkisiyle savrulan PB 155 plakalı araç, karşı istikametten gelen Kadir Tarım (E-53) yönetimindeki SK 664 plakalı van aracın ön kısmına çarptı.

Dün 17.30 sıralarında meydana gelen kaza sonucu yaralanan olmadı.



Lefkoşa’da kaza…1 kişi yaralandı



Lefkoşa’da dün saat 01.00 sıralarında, Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, Ömer Alkan (E-32) yönetimindeki US 955 plakalı salon araçla Çangar çemberinde, sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu, o esnada yönetimindeki MJ 126 plakalı salon araç ile çemberi dönmekte olan Mehmetcan Buğdaycı’nın (E-24) önünü tıkaması sonucu çarpışma oldu.

Kaza sonucu yaralanan Ömer Alkan kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Acil Serviste müşahede altına alındı.

Buğdaycı’nın 158 miligram alkollüyken araç kullandığı tespit edildi.

Öte yandan bugün 01.45 sıralarında, Lefkoşa-Girne ana yolunda Baver Sertkaya (E-19) yönetimindeki EU 770 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun orta kısmındaki çelik bariyerlere çarptıktan sonra, savrularak yolun solundaki çelik bariyerlere çarparak, 2 metre derinliğindeki su kanalı içerisine düşüp sol yan kısmı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ile yolcular Mehmet Ölmez, Hamit Aydın ve Emin Aslan kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerin ardından müşahede altına alındı.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturmaları devam ediyor.



Hasan’ın ölüm sebebi belirlendi



Polis, Rakıb Hasan’ın (E-25) ölüm sebebinin “patolojik beyin kanaması” sonucu olduğunu açıkladı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Hasan Girne’deki ikametgahında 17 Eylül’de aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmişti.

Öte yandan 18 Eylül’de Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir özel hastanede tedavi gördüğü sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Mangongolo luntelamo Michee’ye (E-22) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.