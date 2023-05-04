Müşteriye sahte araç sigortası çıkardı

Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısındaki bir sigorta şirketinde çalışan 60 yaşındaki Saadettin Kaynak, bir Rumun aracı için sahte sigorta poliçesi hazırlayıp 180 Euro aldı

Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısında, 20 Mart’ta bir sigorta şirketinde çalışan 60 yaşındaki Saadettin Kaynak’ın, dolandırma amacıyla bir şahsın aracı için sahte bir sigorta poliçesi hazırlayıp vererek sahte evrağı tedavüle sürdüğü ve poliçe karşılığında sahtekârlıkla 180 Euro nakit parayı temin ettiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Resmi evrak sahteleme suçuna methaldar olan zanlı Saadettin Kaynak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 20.03. 2023 tarihinde Lefkoşa'da Metehan sınır kapısında tower insurance Iitd isimli şirkette sigortacı olarak çalışan Lefkoşa'da sakin Saadettin Kaynak’ın GKRY'de sakin Mıchalakıs Antonyıades'e kullanımında bulunan KOR 134 plakalı Mercedes marka aracı için dolandırmak niyetiyle bir iş yerine ait 545443 poliçe numaralı 20.03.2023-20.03.2024 tarihlerini kapsayan sahte bir poliçe hazırlayıp konu şahsa vermek suretiyle tedavüle sürerek poliçe karşılığında sahtekarlıkla 180 Euro nakit para temin ettiğini anlattı.

Polis, zanlının 03.05.2023 tarihinde saat 01.30 raddelerinde tespit edilip tutuklandığını belirtti.

Polis, meselenin tahkikatının henüz yeni başladığını alınacak birçok ifadeler ve söz konusu poliçenin incelenmesi gerektiğini söyledi.

Polis, zanlının Metehan Sınır Kapısında çalışmasından dolayı benzer şekilde birçok sigorta poliçesi verip, vermediğinin araştırılacağını belirtti.

Polis, soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi maksatlı zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

