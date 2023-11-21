Motosiklete çarptı, Güney’e kaçtı

Cengizköy - Yeşilyurt anayolunda aracıyla motosiklete çarparak iki kişinin ağır yaralanmasına neden olan 28 yaşındaki Kudret Şarafat, kazadan hemen sonra Bostancı Kapısı’ndan Güney Kıbrıs'a kaçtı. Şarafat’ın Güney’e kaçmasına neden olan babası tutuklandı

Cengizköy - Yeşilyurt ana yolunda aracıyla motosiklete çarparak iki kişinin yaralanmasına neden olan 28 yaşındaki Kudret Şarafat, Güney Kıbrıs’a kaçtı.

Olay dün sabaha yakın 01.10 sıralarında meydana geldi.

28 yaşındaki Kudret Şarafat, JB 259 plakalı salon aracıyla Cengizköy - Yeşilyurt Anayolu üzerinde Güzelyurt'a doğru seyrederken, önünde aynı istikamette seyreden 22 yaşındaki Muhammad Hamad Nasrullah yönetimindeki UH 255 plakalı motosikletin arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammad Hamad Nasrullah ve motosiklette yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Zaryap Rashid kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.

Kaza sonrası olay yerinden ayrılan JB 259 plakalı araç sürücüsü Kudret Şarafat ise kazanın hemen ardından Bostancı Kara Giriş Kapısından Güney Kıbrıs'a geçiş yaparak kaçtı.

Kudret Şarafat’ın, cezadan kurtulmasını sağlamak amacıyla kullanımındaki aracı ile Bostancı Kara Geçiş Kapısına götürerek Güney Kıbrıs'a geçmesine yardımcı olduğu tespit edilen Şarafat’ın babası 54 yaşındaki N. Şarafat ise tutuklandı.

N. Şarafat “Suçu Örten” suçundan dün sabah Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Memuru, olayla ilgili olguları aktardı. Polis, 20 Kasım 2023 tarihinde, saat 01.40 raddelerinde, zanlı N. Şarafat’ın Cengizköy-Yeşilyurt anayolu üzerinde meydana gelen ve ağır yaralanmayla neticelenen trafik kazasının ardından kaza mahallini terk eden oğlu Kudret Şarafat’ın cezadan kurtulmasını sağladığını söyledi. Polis, zanlının bu amaçla oğlunu Bostancı Kara Giriş Kapısı’na götürerek Güney Kıbrıs’a geçmesini sağladığını ve “suçu örten” suçunu işlediğini dile getirdi. Zanlının derdest emri gereği tutuklandığını anlatan polis, zanlı aleyhinde yürütülen soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. Meseleyle ilgili alınması gereken ifadeler, ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu söyleyen polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikata edebileceğine dikkat çekti. Polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



