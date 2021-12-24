Lefkoşa’da dikkatsiz araç sürücüsü, anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüşe geçti ve motosikletle çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı

Lefkoşa’da öğle saatlerinde bir araçla motosiklet çarpıştı, kazada 45 yaşındaki Sabit Çapur yaralandı.Kaza; saat 12.15 sıralarında, Lefkoşa'da İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.70 yaşındaki Mehmet Bahadır, yönetimindeki GP 831 plakalı araç ile güney istikametine doğru giderken, anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüşe geçti.Bahadır, o esnada karşı istikametten gelen 45 yaşındaki Sabit Çapur yönetimindeki NC 399 plakalı motosiklete çarptı.Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.