Motosiklet, Güney’e kaçırıldı

Lefkoşa’da Emlak Dünyası’nda meydana gelen patlamayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Zanlının daha önce gittiği bir evde patlatıcı maddeler ele geçirilirken, olay gecesi kullanılan motosiklet ise Güney’e kaçırıldı

Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da Emlak Dünyası isimli iş yerinde meydana gelen patlamayla ilgili tutuklanan 39 yaşındaki Murat Şerifoğlu dün ek tutuklama talebiyle yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının eski eşiyle ilişki yaşadığı, oğlu ile görüşmesini istemediği gerekçesiyle Hasan Efe’nin işletmecisi olduğu Emlak Dünyası isimli iş yerine

5 Eylül 2023 tarihinde saat 22.35 sıralarında plakası sökülmüş bir motosiklet ile giderek, iş yeri önüne bir paket bıraktıktan 12 dakika sonra patlama meydana geldiğini söyledi.

Polis, patlama sonucu iş yerinin vitrin camlarının kırılarak, dış ve iç duvarların ise yer yer delinerek hasar gördüğünü söyledi. Soruşturma kapsamında iş yeri sahiplerinin bilgisine başvurulduğunu kaydeden polis, Hasan Efe’nin 2 ay önce eski eşiyle ve çocuğuyla görüştüğü gerekçesiyle telefonla kendisini arayan zanlının “Çocuğumla görüşmeyeceksin” diyerek, uyardığını, tek şüphelendiği şahsın zanlı olduğunu söylediğini aktardı.

Polis, zanlının Başpınar bölgesindeki evinde yapılan aramada güvenlik kaydı cihazı ve olayda kullanılan motosikletin koçanlarının bir kısmı yanmış bir şekilde bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının Lefkoşa’daki evinde ise patlatıcı maddede kullanılan piller bulunduğunu açıkladı.

Polis, yapılan araştırma sonucu olayda kullanılan motosikletin 1 Eylül 2023 tarihinde Güneşköy’de çalınan motosiklet olduğunu belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının evinde bulunan kayıt cihazında aracından inip eve giderken, elinde olayda kullanılan motosikletin evraklarının olduğunun görüldüğünü açıkladı.

Polis, olay yeri çevresi ve olay yerine giden güzergâhlara ait kamera kayıtlarında ise zanlının olaydan önce aracıyla olayda kullanılan motosikletin gittiği tüm güzergahları gezdiğini, yani keşif yaptığını söyledi.

Polis, olay yerinde bulunan bomba parçalarının, DNA testi için zanlıdan alınan kan örneği ile eldivenlerin Türkiye’ye gönderildiğini belirtti.

Polis, zanlının 6 Eylül 2023 tarihinden beri tutuklu olduğunu, bu süre içerisinde 43 kişiden ifade aldıklarını söyledi. Polis, kamera görüntülerinde zanlının olaydan sonra van araçla Güzelyurt istikametine giderken ve başında kask varken görüldüğünü söyledi. Polis, zanlıdan izahat istendiğinde kaskı kendisine kuzeninin verdiğini söylediğini ancak kuzeninden yapılan soruşturmada böyle bir kaskı olmadığını söylediğini açıkladı.

Polis, ayrıca olaydan bir gün önceki kamera kayıtlarında zanlının Değirmenlik bölgesinde kirasında olan evinin yakınında yaşayan İsmet İnönü Töre’nin deposuna van araçla gittiğinin görüldüğünü söyledi. Polis, zanlıdan izahat istendiğini, depoya jeneratör götürdüğünü anlattığını ancak yapılan incelemede zanlının evindeki jeneratörün yerinden hiç kıpırdatılmadığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, bu tespit üzerine Töre’nin deposunda arama yapıldığını istendiği halde patlatıcı olarak kullanılabilecek gübre ve mazot bulunduğunu söyledi.

Polis, olayda kullanılan motosikletin halen bulunamadığını, önceki gün aldığı bilgide motosikletin, bir erkek şahıs tarafından Güney Kıbrıs’a götürüldüğünün öğrenildiğini açıkladı.

Polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

