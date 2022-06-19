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Motoksiklet kazasında bir genç ağır yaralandı

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Motoksiklet kazasında bir genç ağır yaralandı

Bafra - Çayırova anayolunda dün akşam meydana gelen motosiklet kazasında 25 yaşındaki Mehmetçik'te sakin İlhan Yokuşoğlu ağır yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Yokuşoğlu, yönetimindeki NE 821 plakalı motosikletle Çayırova istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip, duvara çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İlhan Yokuşoğlu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma devam ediyor.

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