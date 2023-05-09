banner913
banner932
Çayönü’ne dün 4 kg yağış düştü
Çayönü’ne dün 4 kg yağış düştü
11 0
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası
9 0
 
Tatar’dan kan bağışı çağrısı
Tatar’dan kan bağışı çağrısı
6 0
“Trafikte yaralanmak istemiyoruz”
“Trafikte yaralanmak istemiyoruz”
7 0
Süper Yeniboğaziçi
Süper Yeniboğaziçi
46 0
Klasiklerde sezonun ilk rallisi yapıldı
Klasiklerde sezonun ilk rallisi yapıldı
9 0
Dartsta başarılılar ödüllendirildi
Dartsta başarılılar ödüllendirildi
26 0
banner915

Metehan’da bir araçta 38 kilo gümrüksüz kuzu eti ele geçirildi

banner476

banner825
Metehan’da bir araçta 38 kilo gümrüksüz kuzu eti ele geçirildi
banner931
Lefkoşa’da bugün saat 13.00 sıralarında, Metehan Kara Giriş Kapısında güneyden gelen bir kişinin aracında gümrüksüz 28 kilo ağırlığında kuzu eti ele geçirildi. Aracında et bulunan kişi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre Güney Kıbrıs’tan gelip KKTC’ye geçiş yapan H.D.(E-69) yönetimindeki araçta gümrük memurları tarafından yapılan aramada 38 kilogram ağırlığında kuzu eti ele geçirildi.
Polis, H.D.’yi tutuklarken olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.