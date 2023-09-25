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Markette cinsel saldırı

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Lefkoşa’da Tanzanya vatandaşı bir kişi, Macro markette içerisinde alışveriş yapan bir üniversite öğrencisi kıza cinsel saldırıda bulundu

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Markette cinsel saldırı
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Lefkoşa’da meydana gelen cinsel saldırı olayıyla ilgili tutuklanan Tanzanya vatandaşı Abdul Majid Süleman Abdalla dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, zanlının 23 Eylül 2023 tarihinde saat 21.15 raddelerinde Küçükkaymaklı’da faaliyet gösteren  “Macro” isimli market içerisinde, alışveriş yapmakta olan 23 yaşındaki öğrenci M.Ş'nın cinsel davranışla arkasından yaklaşıp, kalçasına cinsel organını dayamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Polis, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.
 
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