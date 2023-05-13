Market müdürünün burnunu kırdı

Hamitköy’de Afrika uyruklu 25 yaşındaki Owenaze Eboigbe, tartıştığı Cadde Market genel müdürü 35 yaşındaki Hasan Karabulut’un başına ve yüzüne yumruk atarak burun kemiğini kırdı. Tutuklanan Afrikalının, öğrenci izninin bittiği ve ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı

Hamitköy’de 8 Mayıs’ta çıkan kavgada bir kişinin burnu kırıldı.

Aralarında çıkan tartışma sonucu 25 yaşındaki Owenaze Eboigbe, Hasan Karabulut’un başına ve yüzüne yumruk atarak burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine Owenaze Eboigbe tespit edilerek tutuklandı. Yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahsın ülkede izinsiz ikamet ettiği de tespit edildi.

Hamitköy'de meydana gelen vahim zarar meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Owenaze Eboigbe mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede söz alan zanlı Eboigbe, “Bana ilk o vurdu. Kavga etmeyip, ne yapacaktım. Eve mi gitseydim? Ben de ona vurdum” dedi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ahmet Satur olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Owenaze Eboigbe’nin 08.05.2023 tarihinde saat 20:00 raddelerinde Lefkoşa-Hamitköy'de İnönü sokak üzerinde faaliyet gösteren Cadde Market isimli işletme önünde, marketin önceden kırılan camından kendisini suçladığı gerekçesi ile sözlü olarak tartışmış olduğu bahse konu marketin genel müdürü olan Lefkoşa'da sakin 35 yaşındaki Hasan Karabulut’un başına ve yüzüne elleri ile kanuna aykırı olarak yumruk vurup burnunun kırılmasına sebebiyet vererek adı edileni vahim zarara uğratıp ciddi bir şekilde darp ettiğini anlattı.

Polis, 11.05.2023 tarihinde Hasan Karabulut’un yine aynı cadde üzerinde zanlıyı görerek teşhis edip polise bilgi verdiğini söyledi.

Polis, zanlının aleyhinde derdest emri talep edilerek tutuklandığını ve öğrenci izninin 22 Ocak 2023’de sonlandığının belirlendiğini anlattı.

Polis, zanlının vermiş olduğu sözlü beyanlarının araştırılması gerektiğini belirterek, tahkikata etki etme olasılığı olduğundan soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

