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Market hırsızına bin 200 TL para cezası

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Minareliköy'de bir marketten 630 TL değerinde eşofman üstü çalan ve Güney’e kaçan Kıbrıslı Rum Helen Charalambous, 12 gün sonra Kuzey’e geçince tutuklandı. Mahkeme, Charalambous’u bin 200 TL para cezasına çarptırdı

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Market hırsızına bin 200 TL para cezası
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Minareliköy'de faaliyet gösteren bir market içerisinde meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Helen Charalambous  3 gün süren tutukluluğun ardından dün yargılanarak, para cezasına çarptırıldı.
Mahkemede şahadet veren polis, zanlının 12 Kasım 2023 tarihinde saat 20:05 raddelerinde Minareliköy'de faaliyet gösteren bir market içerisindeki giyim reyonunda satışa sunulan 630 TL değerindeki siyah renk nike amblemli eşofman üstü bir bayan şahıs tarafından alınarak kasadan ödeme yapmadan market dışarısına çıkartarak sirkat edildikten sonra market dışarısında KQJ 570 araca binerek uzaklaştığının tespit edildiğini ve yapılan soruşturmada konu şahsın zanlı Helen Charalambous olduğunu belirtti.
Polis zanlının 24 Kasım 2023 tarihinde ülkeye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklandığını ve akabinde Rumca tercüman eşliğinde yapılan sorgusunda suçunu itiraf ederek gönüllü ifadesinin temin edildiğini söyledi.
Aktarılan olguların ardından kararını açıklayan Yargıç, zanlının KKTC’de herhangi bir sabıkasının olmadığını, pişman olup, suçunu kabul ettiğini söyledi. Yargıç, zanlıya bir fırsat vererek, hapis yerine para cezasına çarptırdığını açıkladı. Yargıç, zanlının işlediği suçtan bin 200 TL para cezasına çarptırılmasına emir verdi. 
 
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