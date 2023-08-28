Market çalışanları, ürünleri çaldı

Lefkoşa’da Kiler Market çalışanı üç kadın, market ürünlerini çalmaktan tutuklandı

Lefkoşa’da Kiler 4 adlı markette çalışan üç kadın, çeşitli market ürünlerini çalmaktan tutuklandı.

Ağustos ayı içerisinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markette çalışan 33 yaşındaki Guldana Yusupova, 32 yaşındaki Manzura Atamuradova ve 32 yaşındaki Yulduzhan Jorayeva, henüz tespit edilemeyen miktarlardaki muhtelif market ürünlerini ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edildi.

Tutuklanan zanlılar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru bulguları aktardı.

Polis, zanlı Lefkoşa Kiler 4 market içerisinde kasiyer Rafçı olarak çalışan Guldana Yusupova, Manzura Atamuradova ve Yulduzhan Jorayeva’nın henüz tespit edilemeyen miktarlardaki muhtelif market ürünlerini yazar kasadan ödeme yapmadan dışarıya çıkarmak suretiyle müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediklerini mahkemeye aktardı.

Polis yapılan şikâyet üzerine başlatılan kamera görüntüsü incelemelerinde zanlı Guldana Yusupova’nın 18 Ağustos 2023 tarihinde 1296 TL, zanlı Manzura Atamuradova 24 Ağustos 2023 tarihinde market içerisinde toplam değeri 802 TL ve zanlı Yulduzhan Jorayeva’nın 811,09 TL değerindeki market ürünlerini kasadan ödeme yapmadan marketten ayrıldığının kamera görüntülerinden tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlıların ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

