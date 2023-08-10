Mandıraya izinsiz giren kişinin burnunu kırdılar

Haspolat Ağıllar Bölgesi’nde bulunan İsmail Bilir’e ait ağıla sabahın ilk saatlerinde hırsızlık yapmak amaçlı giren Nacit Yavuz, 5 kişinin saldırısına uğradı.

Haspolat Ağıllar Bölgesi’nde bulunan İsmail Bilir’e ait ağıla sabahın ilk saatlerinde hırsızlık yapmak amaçlı giren zanlı Nacit Yavuz, 5 kişinin saldırısına uğradı. Yavuz’un burnu kırıldı.Lefkoşa’ya bağlı Haspolat ağıllar bölgesinde meydana gelen Ağır Bir Suç İşlemeye Teşebbüs, Mülke Tecavüz meselesiyle ilgili tutuklanan Nacit Yavuz dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Tuğçe Sarıca, olguları aktardı. Polis, zanlı Nacit Yavuz’un “Ağır Bir Suç İşlemeye Teşebbüs, Mülke Tecavüz” suçuna methaldar olduğunu belirtti.Polis, zanlının 8 Ağustos 2023 tarihinde saat 00.05 raddelerinde Haspolat Ağıllar Bölgesi’nde bulunan İsmail Bilir’e ait ağıla izni hilafında ağır bir cürüm işlemek için kasti ile girip mülküne tecavüz ettiğini belirtti.Polis memuru, tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, daha önce aynı ağıla giren maskeli bir şahsın hırsızlık yaptığını, Nacit Yavuz’un bu olayla bağlantısının olup olmadığını araştıracaklarını ifade etti ve aleyhinde 2 gün ek tutukluluk talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Talebi değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.Nacit Yavuz’u darp eden zanlılar 54 yaşındaki, Mehmet Mutlutürk, 53 yaşındaki Mehmet Cemal Dağlı, 52 yaşındaki Abdulkerim Avcı, 16 yaşındaki isminin baş harfleri H.S.A ve16 yaşındaki isminin baş harfleri R.Mvahim zarar, ciddi darp suçlarından dolayı tutuklandı.Polis, zanlıların 8 Ağustos 2023 tarihinde saat 00.10 raddelerinde Haspolat ağıllar bölgesinde İsmail Bilir’in mandırasına girdiği gerekçesi ile Nacit Yavuz’un vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurup burun kemiğinin kırılmasına sebebiyet verip, vahim ve bedensel zararda bulunup ciddi bir şekilde darp ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların olayın ardından tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlılardan Mehmet Mutlutürk, Abdulkerim Avcı ve Mehmet Cemal Dağlı’nın gönüllü ifade vererek, Yavuz’u darp ettiklerini itiraf ettiklerini ancak burnunu kimin kırdığını bilmediklerini söyledi. Polis memuru, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.Talebi değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, 16 yaşındaki 2 zanlının annelerinin 10 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç, Mehmet Mutlutürk, Abdulkerim Avcı ve Mehmet Cemal Dağlı’nın 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve her biri için 2’er kefilin 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına karar verdi. Teminat şartlarını yerine getiren zanlılar yargılanıncaya kadar serbest kaldı.