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Makinist dükkanındaki araçlar kül oldu

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Makinist dükkanındaki araçlar kül oldu

Yılmazköy’de dün akşam Salih Minare’ye ait makinist atölyesinde, tamir maksatlı bulunan Sait Cin’e ait aracın motor kısmındaki kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangının aynı yerde yine tamir maksatlın bulunan Fahri Altınör’e ait araca da sirayet etmesi sonucu her iki araç ile iş yeri içersinde bulunan 2 adet arıza tespit cihazı, 1 adet arıza tespit bilgisayarı, 80 litre araba makine yağı, 1 adet spiral makinesi ve 1 adet araç yıkama makinesi yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.

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