Lefkoşa’da yayaya otomobil çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki Buse Karael yönetimindeki RE 664 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Sağlık Bakanlığı önlerine geldiğinde, yolun kuzey kısmından güney kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Seher Gümüş’e çarptı.
Kaza sonucu yaralanan Seher Gümüş’ün kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi devam ediyor.
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