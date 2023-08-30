Lefkoşa’da sokak ortasında darp

Lefkoşa’da Rahmi Erdoğdulu adlı kişi, bir otelin park yerinde, tartıştığı şahsı ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına neden oldu



Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru olguları aktardı.

Başaran, 29 Ağustos 2023 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Lefkoşa'da, umumi bir yer olan bir otel önündeki park alanı içerisinde,

Polis, tahkikatın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 250 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Lefkoşa’da meydana gelen vahim zarar ve kasti hasar suçlarından tutuklanan Rahmi Erdoğdulu dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru olguları aktardı.Başaran, 29 Ağustos 2023 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Lefkoşa'da, umumi bir yer olan bir otel önündeki park alanı içerisinde, Rahmi Erdoğdulu ’nun aralarında alacak verecek meselesi nedeni ile çıkan tartışma sonucunda her iki eli ile Ahmet Kargılı’nın giymekte olduğu tişörtü kasten ve kanunsuz olarak yaka kısmından çekip yırtarak hasara uğrattıktan sonra, bahse konu otelin karşısında bulunan toprak alan içerisinde, yine adı edilenin yüzüne iki kez kafa atıp, her iki eli ile birçok kez yumruk atmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, burun kemiğinin kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattığını söyledi. Polis memuru, olayın ardından zanlının tutuklandığını, yırtılan tişörtün emare alındığını ifade etti.Polis, tahkikatın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.Yargıç, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 250 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.