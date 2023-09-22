Lefkoşa’da seyir halindeki araç tamamen yandı

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu Şanko işletmesi karşısında 17.30 civarında seyir halindeki JP153 plakalı salon araçta yangın meydana geldi.
Polis açıklamasında, söz konusu aracın tamamen yandığı belirtildi.
Yangının, muhtemelen aracın makine bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor.
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