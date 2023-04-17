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Lefkoşa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

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Lefkoşa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu
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Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu uyuşturucu içerdiğine inanılan 152 adet hap, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi.
Polisin açıklamasına göre, F.B.’nin (E-27) ikametgahında yapılan aramada uyuşturucunun yanı sıra uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 5 bin 700 Türk Lirası ve 100 ABD Doları bulundu.
Bahse konu şahsı tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.
 
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