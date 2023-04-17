Lefkoşa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu uyuşturucu içerdiğine inanılan 152 adet hap, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi.

Polisin açıklamasına göre, F.B.’nin (E-27) ikametgahında yapılan aramada uyuşturucunun yanı sıra uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 5 bin 700 Türk Lirası ve 100 ABD Doları bulundu.

Bahse konu şahsı tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.

