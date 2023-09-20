Lefkoşa suç merkezine döndü

Lefkoşa’da 9 ayda 6379 farklı suç işlendi. 9 ayda 592 kabahat (basit suçlar) 717 cürüm (ağır suçlar) ayrıca 5 bin 70 de trafik suçu kaydedildi

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi 2023-2024 adli yılı açılışını gerçekleştirdi, başkentin son 9 aylık “adli” tablosu polis tarafından paylaşıldı.

Lefkoşa Polis Müdürü Gökay Karagil, Lefkoşa bölgesinde 2023 yılında 592 kabahat (basit suçlar) 717 de cürüm (ağır suçlar) işlendiğini, ayrıca 5 bin 70 de trafik suçu kaydedildiğini belirtti.

Polis Müdürü Karagil, bu yıl Lefkoşa bölgesinde hırsızlık, uyuşturucu ve özellikle izinsiz ikamet etmek suçlarında artış olduğunu dile getirdi.

9 AYDA 975 KAZA

Lefkoşa bölgesinde 2023 yılının ilk 9 ayında 975 trafik kazası olduğunu ve 9’unun ölümle sonuçlandığını belirten Karagil, Lefkoşa’da işlenen suçlardan dolayı cezaevinde 221 hükümsüz tutuklu olduğunu ve 124’ünün alt mahkeme, 47’sinin Ağır Ceza, 50’sinin ise askeri mahkemede yargılanacağını söyledi. Karagil, 25 hücre olduğunu, yetersiz kaldığı dönemler olduğunu belirtti.

1223 CEZA MAZBATASI…

Lefkoşa bölgesinde 1 Ocak 2023 ile 15 Eylül tarihleri arasında bin 223 ceza mazbatasından 500’ünün, 4 bin 303 hukuk mazbatasından ise 684’ünün icra edilebildiğini kaydeden Karagil, 3 bin 246 celpnameden bin 10 tanesinin tebliğ edildiğini belirtti.

GÜZELYURT

Polis Müdür Muavini Cem Kayabaşı da Güzelyurt bölgesinde 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren hazırlanan 189 cürüm dosyasından 126’sının, 219 kabahat dosyasından ise 186’sının mahkemeye sevk edildiğini anlattı.

Güzelyurt’ta yıl bin 410 trafik dosyası tanzim edildiğini belirten Kayabaşı, bu yıl toplam 544 kişinin tutuklandığını ve 3 kişinin halen tutuklu bulunduğunu aktardı.

Kayabaşı, Güzelyurt bölgesine ait 938 ceza mazbatasının 632’sinin icra edildiğini, 306’sının ise icra edilmeyi beklediğini açıkladı.

725 KİŞİLİK CEZAEVİNDE 892 TUTUKLU VAR

Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan ise 725 kapasiteli cezaevinde 892 tutuklu olduğunu belirtti.

SON 1 YILDA 21 KİŞİ “DENETİMLİ SERBESTLİK” SEÇENEĞİNİ KABUL ETTİ

Başbakanlık Denetimli Serbestlik Kurulu Üyesi Müfettiş Muavini Mustafa Hidayet de 2022 ile Eylül 2023 tarihleri arasında 21 kişinin Denetimli Serbestlik seçeneğini kabul ettiğini ve üçünün süreci ihlal ettiğini söyledi.

