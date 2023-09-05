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Lefkoşa Güzelyurt yolunda sağ şeride geçen aracın çarptığı araç takla attı

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3 kişi yaralandı

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Lefkoşa Güzelyurt yolunda sağ şeride geçen aracın çarptığı araç takla attı
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Lefkoşa-Güzelyurt yolunda bu sabah yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.


Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre Yılmazköy alt geçidi yakınlarında, aracıyla dikkatsiz biçimde sağ şeride geçen Halil Gazi Güney (E-38), aynı istikamete doğru sağ şeritte seyreden Fikret Geylan (E-59) yönetimindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Geylan yönetimindeki araç takla attı.
Kazada yaralanan araç sürücüleri Güney ve Geylan ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Geylan (K-62), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
 
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