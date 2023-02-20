Lefkoşa-Güzelyurt yolunda ölümlü kaza

Lefkoşa Güzelyurt Anayolu üzerinde, bu akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.Polisi verdiği bilgiye göre, kaza saat 21.00 sıralarında, Lefkoşa Güzelyurt Anayolu üzerinde, yönetiminde bulunan ZLP 558 plakalı salon aracı batı istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde kullanan 47 yaşındaki Jonathan Michael Heath BLUNDEN,Türkeli yol kavşağını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun sol kısmında bulunan demir bariyerlere çarpıp daha sonra yolun sağ kısmında bulunan bordür taşlarına vurması sonucu takla atarak yolun karşı şeridinde geçip sağ yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam etmekte.